ساندرز: بايدن حصل على دعم أكثر من 60 ملياردير بأميركا لإنجاح مشروعه

اتهم المرشح الرئاسي الأميركي، ​بيرني ساندرز​ بأن "منافسه ​جو بايدن​ حصل على دعم أكثر من 60 ملياردير في ​أميركا​، لإنجاح مشروعه وإفشال المشروع الذي أتزعمه"، مؤكداً "الاصرار على إكمال حملتي الانتخابية، لأن لدي رؤية مختلفة تماما لهذه البلد، عن منافسي بايدن، ونحن ندير حملتين انتخابيتين مختلفتين تماما، ولكل منهما رؤى مختلفة تماما".

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