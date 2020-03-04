أقر البرلمان الأوكراني قانوناً يسمح بـ"دخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي أوكرانيا في عام 2020، للمشاركة في التدريبات المتعددة الجنسيات، وأيد 289 برلمانياً هذا القرار، في اجتماع استثنائي مع العلم أن تأيد القرار كان يحتاج فقط لـ 226 صوتاً".
هذا ويجري الحديث على وجه الخصوص، عن إجراء التدريبات الأوكرانية الأميركية "رابيد تريدنت-2020" و"سي بريز-2020"، والتدريبات الأوكرانية الرومانية "ريفيرين-2020"، والتدريبات الأوكرانية المولدوفية "ساوث-2020" والتدريبات الأوكرانية - البريطانية "ويرور واتشير- 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوكراني يسمح بدخول قوات أجنبية إلى البلاد لإجراء مناورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.