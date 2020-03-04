البرلمان الأوكراني يسمح بدخول قوات أجنبية إلى البلاد لإجراء مناورات

أقر ​البرلمان الأوكراني​ قانوناً يسمح بـ"دخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي ​أوكرانيا​ في عام 2020، للمشاركة في التدريبات المتعددة الجنسيات، وأيد 289 برلمانياً هذا القرار، في اجتماع استثنائي مع العلم أن تأيد القرار كان يحتاج فقط لـ 226 صوتاً".

هذا ويجري الحديث على وجه الخصوص، عن إجراء التدريبات الأوكرانية الأميركية "رابيد تريدنت-2020" و"سي بريز-2020"، والتدريبات الأوكرانية الرومانية "ريفيرين-2020"، والتدريبات الأوكرانية المولدوفية "ساوث-2020" والتدريبات الأوكرانية - البريطانية "ويرور واتشير- 2020".