المركز الروسي للمصالحة بسوريا: نقوم بدوريات يمحافظتي الحسكة وحلب السوريتين

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، الأميرال أوليغ جورافليف، أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل القيام بدوريات في محافظتي ​الحسكة​ وحلب السوريتين، والطيران الحربي قام بطلعات على الخطوط التالية: مطار متراس - خانك الفوقاني - ​عين عيسى​ - المزرعة - بئر حميد - مطار كويرس".

هذا وبحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مع الأعضاء الدائمين في ​مجلس الأمن الروسي​، الوضع حول إدلب السورية وعددا من قضايا ​العلاقات الروسية التركية​، في سياق المحادثات المقرر عقدها غداً الخميس مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​.

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