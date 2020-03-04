المركز الروسي للمصالحة بسوريا: نقوم بدوريات يمحافظتي الحسكة وحلب السوريتين

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأميرال أوليغ جورافليف، أن "الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات في محافظتي الحسكة وحلب السوريتين، والطيران الحربي قام بطلعات على الخطوط التالية: مطار متراس - خانك الفوقاني - عين عيسى - المزرعة - بئر حميد - مطار كويرس".
هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الوضع حول إدلب السورية وعددا من قضايا العلاقات الروسية التركية، في سياق المحادثات المقرر عقدها غداً الخميس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
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