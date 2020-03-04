نائبة كويتية: من يضمن شهادة خلو مصرية من كورونا ؟

أعرب نواب في ​الكويت​ عن تخوفهم من الإجراءات المتبعة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، وتداعيات انتشاره الصحية والاقتصادية.

ولفتت النائبة صفاء الهاشم، في ​مؤتمر​ صحفي، إلى أنها تشعر "بالرعب الشديد، بسبب زيادة عدد المصابين بالفيروس في الكويت، مقارنة بعدد السكان"، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق شركات ​الطيران المدني​، القرار بمنع دخول الوافدين إلى البلاد من 10 دول قبل تقديم "شهادة خلو من حمل الفيروس".

وتساءلت الهاشم "ما ​الضمان​ بأن كل من يحمل شهادة خلو من كورونا هو فعلا غير مصاب؟"، منوهة إلى أن الموضوع يتعلق بمسألة ​الأمن​ القومي وأنه لا يحتمل أي مجاملات، وأن الكويت قد أرسل فريقا طبيا إلى ​إيران​ "فلماذا لا تفعلون الإجراء ذاته بخصوص مصر؟".