نائبة كويتية: من يضمن شهادة خلو مصرية من كورونا ؟

أعرب نواب في الكويت عن تخوفهم من الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتداعيات انتشاره الصحية والاقتصادية.
ولفتت النائبة صفاء الهاشم، في مؤتمر صحفي، إلى أنها تشعر "بالرعب الشديد، بسبب زيادة عدد المصابين بالفيروس في الكويت، مقارنة بعدد السكان"، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق شركات الطيران المدني، القرار بمنع دخول الوافدين إلى البلاد من 10 دول قبل تقديم "شهادة خلو من حمل الفيروس".
وتساءلت الهاشم "ما الضمان بأن كل من يحمل شهادة خلو من كورونا هو فعلا غير مصاب؟"، منوهة إلى أن الموضوع يتعلق بمسألة الأمن القومي وأنه لا يحتمل أي مجاملات، وأن الكويت قد أرسل فريقا طبيا إلى إيران "فلماذا لا تفعلون الإجراء ذاته بخصوص مصر؟".
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