وزراء الخارجية العرب يؤكدون وقوفهم إلى جانب مصر في سد النهضة

أكد مجلس ​جامعة الدول العربية​ على مستوى وزراء الخارجية، "رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأن ​الأمن​ المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر"، معلناً "تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل ​سد النهضة​ دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".

وشدد المجلس، على "رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها ​أديس أبابا​، بما في ذلك البدء بملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية الملء والتشغيل، ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر و​السودان​ و​إثيوبيا​ في اذار 2015"، معرباً عن "عدم ارتياحه لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد ب​وزارة المالية​ الأميركية يومي 27 و28 شباط الماضي، لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن".