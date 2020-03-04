وزير الصحة الألماني: فيروس كورونا الجديد أضحى وباء عالميا

أعلن ​وزير الصحة​ الألماني يانس سبان، أن انتشار ​فيروس كورونا​ أضحى وباء عالميا، مؤكداً أنه يتعامل مع الوضع بجدية قصوى، في وقت يزداد فيه عدد المصابين يوما بعد يوم.

ولمواجهة ​الأزمة​ الصحية، أكد الوزير عزمه للحد من توسع انتشار الفيروس في ​ألمانيا​ وفي المناطق التي انتشر فيها. ودافع سبان عن إلغاء عدد من الأحداث التي يتجمع فيها آلاف الأشخاص، مثل الصالون الدولي للسياحة، والذي كان يفترض أن يفتتح اليوم ليتواصل حتى يوم السبت في العاصمة ​برلين​.

وأشار سبان خلال كلمة له في ​مجلس النواب​ في برلين، إلى أن صحة مواطنيه وسلامتهم أهم بكثير من مصالح البلاد الاقتصادية. وأمام ارتفاع عدد الوافدين على ​المستشفيات​ بسبب الفيروس، تحدثت ​وزارة الصحة​ الألمانية عن احتمال تأجيل عدد من العمليات الجراحية غير المستعجلة، حتى يتم استيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين بفيروس كوفيد-19.

وسجلت إصابة 240 حالة بفيروس كورونا في ألمانيا، 19 منها مؤكدة، وأكثر من نصف هذا العدد موجود في رينانيا الشمالية من وستفاليا، حيث أعلن وزير الصحة شراء مليون قناع حماية لموظفي الصحي.