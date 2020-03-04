لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخبار الكاذبة حول حالة انتشار فيروس كورونا في روسيا تأتي من الخارج.
وأشار بوتين في اجتماع الحكومة، إلى أن "تقارير هيئة الأمن الفيدرالية تقول إن معظم الأخبار الكاذبة مصدرها في الخارج، لكنها للأسف ترافقنا دائما. الهدف واضح وهو بث الذعر بين السكان، ومواجهته ممكنة فقط بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها للمواطنين".
تجدر الإشارة إلى وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في روسيا، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: غالبية الأخبار الكاذبة حول انتشار كورونا بروسيا تأتي من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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