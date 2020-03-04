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الجيش الروسي يجري دوريات أخرى في محافظتي الحسكة وحلب

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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، الأميرال أوليغ جورافليف، بأن ​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل القيام بدوريات في محافظتي الحسكة وحلب السوريتين.

ولفت جورافليف إلى أنه "تم تسيير دوريات لوحدات الشرطة العسكرية الروسية على طرق سير في ​محافظة حلب​. وعلى طرق سير في ​محافظة الحسكة​".

وأكد جورافليف، أن الطيران الحربي قام بطلعات على الخطوط التالية: مطار متراس وخانك الفوقاني و​عين عيسى​ والمزرعة وبئر حميد ومطار كويرس.

ولفت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات في بلدات مدينة سراقب وفي مناطق أخرى في ​محافظة إدلب​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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