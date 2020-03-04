الجيش الروسي يجري دوريات أخرى في محافظتي الحسكة وحلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، الأميرال أوليغ جورافليف، بأن ​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل القيام بدوريات في محافظتي الحسكة وحلب السوريتين.

ولفت جورافليف إلى أنه "تم تسيير دوريات لوحدات الشرطة العسكرية الروسية على طرق سير في ​محافظة حلب​. وعلى طرق سير في ​محافظة الحسكة​".

وأكد جورافليف، أن الطيران الحربي قام بطلعات على الخطوط التالية: مطار متراس وخانك الفوقاني و​عين عيسى​ والمزرعة وبئر حميد ومطار كويرس.

ولفت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات في بلدات مدينة سراقب وفي مناطق أخرى في ​محافظة إدلب​.