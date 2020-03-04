ولاية كاليفورنيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​. وأكدت مصادر طبية في ​لوس أنجلوس​ ارتفاع إلى 6 في الولاية. إضغط للمزيد

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