ولاية كاليفورنيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
وأكدت مصادر طبية في لوس أنجلوس ارتفاع إلى 6 في الولاية.
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