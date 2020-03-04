الرئاسة التركية: فتح الحدود أمام المهاجرين ليس ابتزازا سياسيا

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ ان "بلاده لا تعتبر فتح الحدود أمام ​المهاجرين​ ابتزازا سياسيا، ولا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الأوروبي مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".

هذا ​وتدفق الآلاف من ​اللاجئين​ والمهاجرين نحو ​أوروبا​ عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن "​تركيا​ لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة".