أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ان "بلاده لا تعتبر فتح الحدود أمام المهاجرين ابتزازا سياسيا، ولا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الأوروبي مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".
هذا وتدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن "تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: فتح الحدود أمام المهاجرين ليس ابتزازا سياسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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