النشرة: تجمع عدد من الاشخاص على اوتستراد جبيل والذوق وسط انتشار كثيف للجيش

علمت "​الخليج 365​" عن تجمع عدد من الاشخاص على طريق اوتستراد جبيل ​حالات​ باتجاه ​جونية​، في حين سجل انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ عند اوتستراد ​الذوق​ باتجاه ​بيروت​ مع تواجد عدد من المجموعات على جهتي الطريق، عند نقطة اغلاق الطريق سابقاً". إضغط للمزيد

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