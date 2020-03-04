أعلن المكتب الاعلامي في المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت أنه "تم الاشتباه مساء يوم الاربعاء بحالة ​كورونا​ لسيدة لبنانية الجنسية وصلت من ​بريطانيا​ وكانت تشكو من حرارة عالية وأعراض أخرى"، مشيراً الى أنه "تم نقلها إلى ​المستشفى الحكومي​ للتشخيص ومتابعة اجراءات العزل والعلاج".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الجامعة الأميركية: الاشتباه بحالة كورونا لسيدة آتية من بريطانيا ونقلها إلى مستشفى الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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