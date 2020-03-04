الجيش: نحترم حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بحرية والالتزام بتأمين حق التنقل بحرية

أعلن ​الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "مع قيام عدد من ​المحتجين​ ب​قطع الطرقات​ في مناطق لبنانية عدة، تجدد ​قيادة الجيش​ احترامها حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بحرية، والتزامها بتأمين حق المواطنين بالتنقل بحرية"، داعية المحتجين إلى "الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن".

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