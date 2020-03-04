دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليونان تتهم تركيا بنشر أخبار كاذبة بشأن إصابة مهاجرين بروكسل (رويترز) - اتهمت اليونان تركيا يوم الأربعاء بنشر أخبار كاذبة تزعم أن قواتها المسلحة أصابت مهاجرين تجمعوا عند الحدود البرية. وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في مؤتمر صحفي إن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمه الجيش التركي. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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