اغسلوا أيديكم بعد لمسها.. «الصحة العالمية»: العملات الورقية قد تنقل «كورونا»

دبي - بواسطة محمد فارس © AP Photo/Dita Alangkara

نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية، لأن فيروس «كورونا» الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.

وقال المتحدث باسم المنظمة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الأربعاء: «إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى».

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من Sky News Arabia

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واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي، لأن فيروس «كورونا» المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.

بدأت البنوك في الصين وكوريا الجنوبية عمليات تطهير وعزل للأوراق المالية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، حيث تستخدم البنوك الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ثم عزلها في محجر طوال 14 يوما قبل إعادة تداولها.

وأفاد خبراء «الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك»، في وقت سابق، بأن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية، بينها الإنفلونزا، حيث يتمكن فيروسها من البقاء على العملة الورقية طوال أسبوعين، ويمكن الإصابة به عند تسلّم الراتب سواء عبر الخزينة أو عبر أجهزة الصراف الآلي.