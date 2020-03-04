الاتحاد الأوروبي لـ"تركيا": نرفض استغلال اللاجئين لتحقيق مصالح سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، رفضه لكل أشكال استخدام اللاجئين السوريين كورقة ضغط تستغلها تركيا، لتحقيق أهداف سياسية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا غضبهم في اجتماع، مما يرونه محاولة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"ابتزاز" التكتل بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

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وصرح دبلوماسي حضر الاجتماع المغلق الذي انعقد في بروكسل، بأن "الاتحاد الأوروبي هدف لعملية ابتزاز".

وأقر بعض المبعوثين أن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، وأن دوله غير قادرة على الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين، معتقدين أنه ومن أجل تجنب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، ربما يضطر الاتحاد ضخ مزيد من المال لتركيا كي تواصل منع دخول اللاجئين.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ يوم الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها "لن تعيق" حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.