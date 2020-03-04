جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولتي تهريب أدوية وجلود ثعابين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران :

أحبطت اللجنة الجمركية الأولى بمنفذ أرقين جنوب أسوان، اليوم الأربعاء، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية، وجلود الثعابين المحظور استيرادها وتصديرها أو الاتجار فيها.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات المغادرة إلى السودان، تم الاشتباه في الراكبين "و.ص.ا"، و"م.ب.م"، وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من أحمد حسن، وعلي محمد، مأموري الجمرك، بمعاونة كل من محمد إبراهيم، ونصر الدين رضوان، لتفتيش الراكبين وأمتعتهما الشخصية، وتبين وجود 43300 كبسولة أصناف دوائية مخبأة داخل سماعات صب بازوكة ضمن أمتعتهما الشخصية.

وف المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب "ع.ا.س" سوداني الجنسية، قادم من الخرطوم، وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 5 من جلود الورل بالرأس، و2 من جلود التماسيح بالرأس، مخبأة داخل جوالين من محصول العراديب ضمن أمتعته الشخصية.

وقرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين ضبط جمركي.