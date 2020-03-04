الكرملين: بوتين محمي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بحماية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وإنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الممكنة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيسكوف قوله بشأن ضمان سلامة بوتين: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور فيروس كورونا بالقرب من الرئيس الروسي. في الواقع، يتعلق الأمر بإجراءات النظافة الوقائية المعتادة التي يمكن لأي مواطن روسي اتخاذها".

وأكدت روسيا في وقت سابق أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من إيطاليا في فبراير، كما تم نقل ما لا يقل عن 24 شخصًا من المخالطين للمصاب، بينما تم حث 83 على بقائهم في المنزل. وذكرت السلطات لاحقًا عدم إصابتهم بالفيروس.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد 3 آلاف و200 حالة.