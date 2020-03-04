أوّل إصابةٍ بفيروس كورونا المستجدّ بالمؤسّسات الأوروبيّة في بروكسل

وكالات- أظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا، حسب ما أفاد متحدثان لوكالة "فرانس برس" اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، وقالت المتحدثة بإسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينان ردا على سؤال حول معلومات أوردها موقع يوراكتيف، "تأكدت لنا هذه الإصابة".

كما قالت المتحدثة بإسم وكالة الدفاع الأوروبية، إليزابيث شوفمان إن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 فيفري"، مؤكدة في المقابل أنه "لم يشارك في إجتماع عقد مع 30 موظفا من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي"، نافية بذلك ما أوردته يوراكتيف بهذا الصدد.

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وأدرج الموظف الأوروبي في حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا، حسب ما أوردت وزارة الصحة البلجيكية. وسجلت 23 إصابة بكورونا المستجد في بلجيكا، بينها عشر حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان 90% من المصابين عائدين من رحلة إلى إيطاليا، حسب الوزارة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنها تدرس كيفية تكييف تدابيرها الوقائية بعدما رفع المركز الأوروبي للحماية من الأمراض وضبطها الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، مستوى الخطورة نتيجة وباء كوفيد-19.