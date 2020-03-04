مصر / صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

أفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية بأنه تم صباح اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام للإرهابي هشام العشماوي في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، لإرتكابهم 54 جريمة تضمنت إغتيالات لضباط شرطة ومحاولة إغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية .