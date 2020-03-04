شهدت جلسة للبرلمان التركي حول الوضع بإدلب السورية، عراكا جماعيا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة "ميليت" أن الشجار بالأيدي بين النوابالأتراك استغرق حوالي 10 دقائق.
وأوضحت أن الأجواء في جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء توترت بعدما "رد نواب من "العدالة والتنمية" على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية
وأضافت الصحيفة أن "العدالة والتنمية" سبق وطالب النيابة العامة فتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش أمس الثلاثاء وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، لبحث موضوع إدلب.
واعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينة لأردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي بسبب إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.