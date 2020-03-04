دعوى قضائية بسبب خلل في مواصفات مبنى

تنظر محاكم دبي دعوى تقدمت بها مجموعة " ام بي اف" بسبب وجود خلل في مواصفات البناء، حيث اشارت في الدعوى الى ان البناء غير مطابق للمواصفات الهندسية التي تمكنها من استكمال المشروع، وتكلفت إدارة المجموعة مبالغ باهظة في

محاولة لاستكمال المشروع.

وأكدت المجموعة انها لجأت الى القضاء لتعويضها عن الضرر الذي لحقها من المالك للبناء من خلال رفع دعوى قضائية بالمطالبة بتعيين لجنة من الخبراء المختصين لمعاينة البناء واثبات

ذلك امام القضاء وحصر الخسائر والمطالبة بها من المالك الفعلي للعقار والمطالبة بمبلغ ما يقرب من ثلاثة مائة مليون درهم اماراتي، وذلك ناتج عن التأخير في البدء في المشروع، ولأنها ما زالت تعالج هذه الأخطاء من خلال خبراء مختصين.وتعتبر هذه الدعوى من الدعوى القضائية المختلفة في موضوعها ولذلك تحظى باهتمام.