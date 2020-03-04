الصحة العراقية تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب الوزارة، فقد سجلت الإصابات الثلاث في محافظتي النجف وديالي العراقيتين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين داخل البلاد إلى 35 إصابة، بحسب «العهد نيوز».

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عدم التأكد حتى الآن من كون سبب وفاة رجل مسن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، هو فيروس «كورونا».



وأضافت الوزارة، في بيان لها: «تم تشخيص 5 حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة

سادسة لرجل مسن يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا، وبعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي».

وأشارت إلى أنه «لم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا، وبانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية القادرة على تأكيد الإصابة من عدمه».