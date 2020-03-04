بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 85

أعلنت السلطات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 85.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحالات المسجلة اليوم تعد الزيادة اليومية الأكبر فيعدد الإصابات بالفيروس في البلاد، لافتة إلى أنه تم تسجيل 32 حالة في إنجلترا وحالتين في اسكوتلندا.
وتابعت الشبكة أن عددا من الحالات الجديدة عاد مؤخرا من رحلات إلىشمال إيطاليا فيما كان لإحدى الحالات تعاملا مع حالة إصابة أخرى.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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