كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: المليشيات الإرهابية بطرابلس تعد لعمل إرهابي كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الليبي، مساء الأربعاء، إن المليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس تعد لعمل إرهابي كبير.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، إن المليشيات المسلحة تحاول تنفيذ عمل إرهابي كبير ضد القوات المسلحة حول طرابلس.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش قامت بتنفيذ ضربات استباقية جنوب شرق غريان والعزيزية والهيرة لمنع العدو من تنفيذ مخططاته.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للحصول على دعم دولي للعملية الإرهابية التي يقودها في طرابلس.