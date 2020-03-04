أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || العراق يوقف التجارة مع الكويت وإيران

أعلنت العراق، الأربعاء، وقف التجارة مع الكويت وإيران لمدة أسبوع بدءاً من الأحد المقبل لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الأونروا" تطالب الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة

أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كريستين ساندرز، أن الوكالة إذا لم تتلق دعماً أكثر فلن يمكنها القيام ببعض مسؤولياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام جراء النقص في التمويل، مطالباً الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصر تمنع دخول القطريين لمواجهة "كورونا"

أعلنت اليوم الأربعاء جمهورية مصر العربية، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

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