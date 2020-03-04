«كورونا يجتاح إيطاليا» .. إغلاق تام للمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد!

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس والجامعات في سائر أنحاء البلاد حتى منتصف مارس، في أحدث جهود لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.

يأتي ذلك فيما صرحت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا ازولينا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا. وجاءت تصريحات الوزيرة عقب اجتماع للحكومة لمناقشة اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، وقالت إن القرار النهائي بشأن المدارس والجامعات سيتخذ "خلال الساعات المقبلة".

وأغلقت الحكومة المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضررا في شمال البلاد قبل نحو 10 أيام، وفرضت حجرا صحيا على عدة بلدات في بؤرة التفشي.