رئيس برلمان تركيا دان موقف اليونان غير الإنساني وغير القانوني حيال طالبي اللجوء

ركّز رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، على أنّ "أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يجرون جولة تفقديّة في المنطقة الحدوديّة مع ​اليونان​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني أدين الموقف غير الإنساني وغير القانوني لقوات الأمن اليونانية الّتي أطلقت الرصاص الحي على طالبي اللجوء"، مشدّدًا على أنّه "ينبغي على الدول الأوروبية الّتي تدعم اليونان أن تخجل من هذا الموقف الوحشي".

وكانت قد أعلنت ولاية أدرنة التركية في وقت سابق اليوم، مقتل مهاجر غير نظامي وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت و​الغاز​ على ​المهاجرين​.