ترامب: لم أتمكن منذ أسابيع من لمس وجهي بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع مديري شركات الطيران ومسؤولي الإدارة الأمريكية حول التدابير الصحية المتخذة لمحاولة وقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد، انه "لم يتمكن منذ أسابيع من لمس وجهه بسبب الفيروس".
هذا وكان نائب الرئيس ورئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا الجديد، مايك بنس، قد أعلن في وقت سابق "تشديد حظر السفر المفروض على إيران استجابة إلى تفشي المرض في أراضيها".
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