إلغاء معرض لندن الدولي للكتاب بسبب كورونا

أعلنت السلطات في ​بريطانيا​ عن إلغاء معرض لندن الدولي للكتاب الذي يعد من أكبر ​التظاهرات​ الثقافية في بريطانيا جراء مخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​ بعد انتشاره في دول أوروبية عديدة وإعلان انسحاب العديد من دور النشر المشاركة في المعرض .

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.