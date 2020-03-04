إلغاء معرض لندن الدولي للكتاب بسبب كورونا

أعلنت السلطات في بريطانيا عن إلغاء معرض لندن الدولي للكتاب الذي يعد من أكبر التظاهرات الثقافية في بريطانيا جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في دول أوروبية عديدة وإعلان انسحاب العديد من دور النشر المشاركة في المعرض .
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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