عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي بسبب الوضع في إدلب

شهدت جلسة للبرلمان التركي حول الوضع بإدلب السورية عراكاً جماعياً بين نواب من ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​.

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