عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي بسبب الوضع في إدلب

شهدت جلسة للبرلمان التركي حول الوضع بإدلب السورية عراكاً جماعياً بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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