الصحة العراقية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد، وهي حالة الوفاة الثانية في العراق بعد أن سجلت السلطات حالة وفاة أولى في محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم .
ومنع العراق مواطنيه من السفر الى تسع دول شهدت اصابات عالية في مقدمتها ايران والصين كما عطل المدارس والجامعات تفادياً لإنتشار الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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