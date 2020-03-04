الصحة العراقية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في العاصمة العراقية ​بغداد​، وهي حالة الوفاة الثانية في العراق بعد أن سجلت السلطات حالة وفاة أولى في محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم .

ومنع العراق مواطنيه من السفر الى تسع دول شهدت ​اصابات​ عالية في مقدمتها ​ايران​ و​الصين​ كما عطل ​المدارس​ و​الجامعات​ تفادياً لإنتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.