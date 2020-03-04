ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بإيطاليا لـ2502 حالة والوفيات لأكثر من 100

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2502 حالة، الوفيات لأكثر من 100. وتعد ثاني أكثر دولة إنتشر فيها الفيروس بعد الصين .
يأتي هذا الإعلان بعد أن أشارت السلطات الإيطالية إلى أنّها قرّرت إغلاق جميع المدارس والجامعات حتّى منتصف شهر آذار الحالي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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