مجلس الوزراء الأذربيجاني: وضع 300 مواطن بالحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن مجلس الوزراء الأذربيجاني عن "وضع نحو 300 مواطن تم إجلاؤهم من إيران، في الحجر الصحي، لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من فيروس كورونا، وعلى جميع المواطنين الامتثال لنظام الحجر الصحي".
هذا وقررت الحكومة الأذربيجانية إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية مع إيران بسبب التهديدات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
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