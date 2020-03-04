مجلس الوزراء الأذربيجاني: وضع 300 مواطن بالحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن ​مجلس الوزراء​ الأذربيجاني عن "وضع نحو 300 مواطن تم إجلاؤهم من ​إيران​، في الحجر الصحي، لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من ​فيروس كورونا​، وعلى جميع المواطنين الامتثال لنظام الحجر الصحي".

هذا وقررت ​الحكومة​ الأذربيجانية إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية مع إيران بسبب التهديدات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.