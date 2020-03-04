اردوغان التقى مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة في أنقرة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التقى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في العاصمة التركية أنقرة"، موضحةً أنّ "اللقاء جرى في المجمع الرئاسي، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام، بحضور وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو".
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، كرافت والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في أنقرة. وبحث المجتمعون بالأزمة السورية، مشكلة اللاجئين، القضايا الإقليمية، وسبل التعاون بخصوص الحل للأزمة المتفاقمة في إدلب.
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