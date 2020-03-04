اردوغان التقى مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة في أنقرة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ التقى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​، في العاصمة التركية ​أنقرة​"، موضحةً أنّ "اللقاء جرى في المجمع الرئاسي، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام، بحضور وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​".

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية ​إبراهيم قالن​، كرافت والمبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، في أنقرة. وبحث المجتمعون ب​الأزمة السورية​، مشكلة اللاجئين، القضايا الإقليمية، وسبل التعاون بخصوص الحل للأزمة المتفاقمة في إدلب.