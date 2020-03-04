دعا الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في إسرائيل دافيد لاو الجمهور، لعدم تقبيل المازوزة وحتى لمسها، في ظل فيروس كورونا الجديد في إسرائيل.
وأكد لاو أن المازوزة ليست جزء من عقيدة الديانة اليهودية، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي فرض أو واجب لتقبيل المازوزة.. وفي هذه الأيام عندما ينتشر مرض خطير، لا يسمح بتقبيل المازوزة ولمسها على الإطلاق"، مؤكداً أنه "يكفي التفكير في محتوى المازوزة" دون التفاعل معها جسديا، داعيا إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الصحية.
والمازوزة، هي قطعة تحتوي على مقتطفات من التوراة ويتم تعليقها على جوانب الأبواب والمداخل لدى اليهود، ويحرص من يمر عبر الأبواب على لمسها وتقبيلها.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 15 شخصا، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاخام الأكبر لأشكناز إسرائيل: لا تقربوا المازوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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