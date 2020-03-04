الحاخام الأكبر لأشكناز إسرائيل: لا تقربوا المازوزة

دعا الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في ​إسرائيل​ دافيد لاو الجمهور، لعدم تقبيل المازوزة وحتى لمسها، في ظل ​فيروس كورونا​ الجديد في إسرائيل.

وأكد لاو أن المازوزة ليست جزء من عقيدة الديانة ​اليهود​ية، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي فرض أو واجب لتقبيل المازوزة.. وفي هذه الأيام عندما ينتشر مرض خطير، لا يسمح بتقبيل المازوزة ولمسها على الإطلاق"، مؤكداً أنه "يكفي التفكير في محتوى المازوزة" دون التفاعل معها جسديا، داعيا إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الصحية.

والمازوزة، هي قطعة تحتوي على مقتطفات من التوراة ويتم تعليقها على جوانب الأبواب والمداخل لدى اليهود، ويحرص من يمر عبر الأبواب على لمسها وتقبيلها.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 15 شخصا، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم.