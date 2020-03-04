الصحة العالمية: مصر تعاملت بمهنية مع فيروس كورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مصر تعاملت بمهنية مع مصابين اثنين ب​فيروس كورونا​ المستجد على أراضيها، وأن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتها بفيروس كورونا المستجد هم حالتان فقط لشخصين غير مصريين"، موضحة انه "تم كشف جميع المخالطين للحالتين، وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة".

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