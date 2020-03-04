وزير الصحة التركي: سنتبادل معلومات كورونا مع إيران عبر "زووم" و"سكايب"

لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى أنّ "سنبدأ بتبادل المعلومات مع الجانب ال​إيران​ي حول فيروس "كورونا" عبر تطبيقَي "زووم" و"سكايب"، موضحًا أنّ "هناك 9 دول بينها إيران ترغب في معرفة الدراسات العلميّة ل​تركيا​، والنهج الّذي تتّبعه بهذا الخصوص".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أنّه جرى تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في جميع محافظات البلاد تقريبًا. فيما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 92 وفاة و2922 إصابة في عموم البلاد.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" في إيران، قد ألغت صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع؛ خشية انتشار الفيروس بين المصلّين.