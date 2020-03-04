لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى أنّ "سنبدأ بتبادل المعلومات مع الجانب الإيراني حول فيروس "كورونا" عبر تطبيقَي "زووم" و"سكايب"، موضحًا أنّ "هناك 9 دول بينها إيران ترغب في معرفة الدراسات العلميّة لتركيا، والنهج الّذي تتّبعه بهذا الخصوص".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّه جرى تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في جميع محافظات البلاد تقريبًا. فيما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 92 وفاة و2922 إصابة في عموم البلاد.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" في إيران، قد ألغت صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع؛ خشية انتشار الفيروس بين المصلّين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التركي: سنتبادل معلومات كورونا مع إيران عبر "زووم" و"سكايب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.