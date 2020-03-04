الصحة السعودية: لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الحصة ​السعودية​، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، لم تُسجّل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في السعودية. وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 93161 شخصًا معظمهم في ​الصين​، تعافى منهم 50690 شخصًا".

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