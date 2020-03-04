الصحة البحرينية: تسجيل أول حالة تعافي من فيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن "تسجيل أول حالة تعافي من فيروس كورونا الجديد على أراضيها"، مشيرة الى ان "المتعافي الأول هو مواطن بحريني وتم إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد إجراء الفحوص المخبرية، والتأكد من خلوه من الفيروس، والمواطن هو من العائدين من إيران خلال شباط الماضي قبل إعلانها عن تفشي الفيروس على أراضيها".
هذا وكانت البحرين قد أعلنت في وقت سابق، "تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 49 حالة".
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