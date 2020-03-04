شكري لبيدرسون: نؤكد مساندة مصر لجهود التسوية في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، ان "الوزير سامح شكري أكد خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، "حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية".
ولفت حافظ، الى ان "الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتطلعات الشعب السوري، واستعرض الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري"، مشيراً إلى "أهمية استمرار جهود المبعوث الأممي، والعمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا".
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