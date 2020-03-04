شكري لبيدرسون: نؤكد مساندة مصر لجهود التسوية في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ، ان "الوزير ​سامح شكري​ أكد خلال لقائه مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى ​سوريا​ غير ​بيدرسون​، "حرص مصر على مساندة جهود تسوية ​الأزمة السورية​".

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ولفت حافظ، الى ان "الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار ​مجلس الأمن​ 2254، وبما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتطلعات ​الشعب السوري​، واستعرض الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري"، مشيراً إلى "أهمية استمرار جهود المبعوث الأممي، والعمل على ​مكافحة الإرهاب​ و​التنظيمات المتطرفة​ في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ​ليبيا​".