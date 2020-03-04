هيئة الصحة بدبي: اكتشاف حالة مصابة بكورونا لطالبة هندية عمرها 16 عاما

أعلنت الهيئة الصحية في إمارة دبي الإماراتية عن "اكتشاف حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ لطالبة هندية عمرها 16 عاما"، ليرتفع عدد الإصابات في الإمارات إلى 7 حالات.

وأكدت الهيئة أن إصابة الطالبة جاءت نتيجة انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أية أعراض للمرض إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.

هذا وأعلنت سلطات الإمارات في وقت سابق "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اضافة الى تفعيل مبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل جميع ​المدارس​ ومؤسسات ​التعليم العالي​ الحكومية والخاصة لمدة شهر في إطار الحد من انتشار الفيروس".