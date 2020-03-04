الرئاسة التركية: الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس السوري في حكم العدم

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، أن ​الانتخابات​ البرلمانية السورية هي غير شرعية.

وبحسب وكالة ​الأناضول​ التركية الرسمية أشار قالن إلى أن "هذه الانتخابات بحكم العدم ولن تكون مختلفة عن سابقاتها ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو ​المجتمع الدولي​".

وعلق قالن على موضوع تدفق طالبي اللجوء باتجاه أوروبا، مؤكداً أنه "لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".