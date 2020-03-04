الرئاسة التركية: الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس السوري في حكم العدم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الانتخابات البرلمانية السورية هي غير شرعية.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية أشار قالن إلى أن "هذه الانتخابات بحكم العدم ولن تكون مختلفة عن سابقاتها ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي".
وعلق قالن على موضوع تدفق طالبي اللجوء باتجاه أوروبا، مؤكداً أنه "لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".
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