أعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، انه "في الوقت الحالي، يُجبر حوالي 1.3 ألف مواطن بحريني ممن وصلوا إلى إيران لأغراض الحج والسياحية، دون رغبة منهم، على البقاء في إيران لفترة طويلة وضد إرادتهم، وذلك لأن سلطات البحرين تتظاهر بأنها على غير علم بهم، وأنها غير مهتمة بوضعهم".
هذا وأعلنت السلطات في ايران "استعدادها للتعاون مع المنامة لإعادة المواطنين البحرينيين إلى وطنهم"، معتبرة ذلك "إجراءً احتياطياً يمكن من خلاله الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تتهم البحرين بعدم إجلاء مواطنيها من إيران بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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