الخارجية الإيرانية تتهم البحرين بعدم إجلاء مواطنيها من إيران بسبب كورونا

أعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، انه "في الوقت الحالي، يُجبر حوالي 1.3 ألف مواطن بحريني ممن وصلوا إلى إيران لأغراض الحج والسياحية، دون رغبة منهم، على البقاء في إيران لفترة طويلة وضد إرادتهم، وذلك لأن سلطات ​البحرين​ تتظاهر بأنها على غير علم بهم، وأنها غير مهتمة بوضعهم".

هذا وأعلنت السلطات في ​ايران​ "استعدادها للتعاون مع ​المنامة​ لإعادة المواطنين البحرينيين إلى وطنهم"، معتبرة ذلك "إجراءً احتياطياً يمكن من خلاله ​الوقاية​ من الإصابة ب​فيروس كورونا​".