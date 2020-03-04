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قائد الجيش بحث مع وفد أممي بالأوضاع العامة وتداول مع حمدان بشؤون مختلفة

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إلتقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، وفدًا من منظمة ​الأمم المتحدة​ برئاسة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتَي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد الخياري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل أمين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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