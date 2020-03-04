رحمة: مقبلون على خطة سيشعر بها حتى الحراك الذي لا يشعر بأي شيئ

أكد النائب السابق ​إميل رحمة​، أن "حكومات الوحدة الوطنية تمنع المساءلة"، معتبراً "أن ​الحكومة​ هي فريق واحد متجانس، وأن سوء الإدارة في ​لبنان​ أسوأ من ​الفساد​، وفي لبنان يوجد سوء الإدارة ويوجد فساد، وهذا أمر خطير ومؤذي للبلد، معتبراً أن كلام رئيس الحكومة ​حسان دياب​ واقعي بأنه يسعى بجد لإنقاذ لبنان".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، أيد رحمة إطلالة دياب الأخيرة على شرط أن نشهد إيقافاً للإنحدار الذي يحصل، واعتبر أن تجربة المصارحة من المسؤول هي جديدة على اللبنانيين، وأنه مع إعطاء فرصة للحكومة لأن دياب يعمل أكثر مما يتكلم عكس كل الحكومات السابقة التي كانت تتكلم أكثر مما تعمل، وأن الواقعية التي تحدث عنها دياب تعطي مصداقية للخارج والداخل ويستحق فرصة".

وأكد أن النهج القديم حذر جداً من ردة فعل الشارع، لأن الشارع الأصيل كوَّن معارضة حقيقية، مؤكداً أننا مقبلون على خطة سيشعر بها حتى الحراك الذي لا يشعر بأي شيئ، حتى المندسين بالحراك".