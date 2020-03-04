عبد الصمد عرضت مع وفد نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك مشروع توحيد العمل النقابي

بحثت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​، مع وفد من ​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي الغرافيك، في مشروع توحيد ​العمل النقابي​. وضم الوفد النقيب علي محمد كمال الدين وامين السر إرنست بعقليني والاعضاء: ناصر قواص، كارين شريم ورحاب ذبيان.

واشار كمال الدين بعد اللقاء الى انه "شرح للوزيرة ​تفاصيل​ عمل اعضاء النقابة والمعاناة التي يمرون بها في ​المؤسسات الاعلامية​ المكتوبة، خاصة بعد خسارة الرواتب لجزء من قيمتها بسبب الاوضاع الحالية"، متمنيا لها "التوفيق الدائم في عملها بالوزارة".

كان الوفد دعا عبد الصمد الى الاحتفال السنوي التكريمي للنقابة في تشرين الاول المقبل.