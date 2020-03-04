دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني من يتكلم عن عرض من الصندوق الكويتي لحل ​أزمة الكهرباء​، الى أن "يعلنوا عنه وينشروا مضمونه"، مشيرا الى "أننا بحثنا مع هذا الصندوق مشاريع عدة وهو موّل دراسات ل​كهرباء لبنان​. واذا العرض موجود فليتم نشره".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: من يتكلم عن عرض من الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهرباء فلينشره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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