MTV: الإجتماعات مستمرة للتحضير للقرار بشأن اليوروبوند والاتجاه حتى الآن هو لعدم الدفع

أفادت قناة الـ"MTV"، بأنّ "الإجتماعات مستمرّة للتحضير للقرار بشأن استحقاق سندات "اليوروبوند"، الّذي من المتوقَّع أن يصدر عن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ صباح يوم السبت المقبل"، لافتةً إلى أنّ "الاتجاه حتّى الآن هو لعدم الدفع".

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