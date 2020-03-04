أبي رميا: لا عوارض لدى أي شخص من عائلة المريض بكورونا بجبيل

دعا النائب ​سيمون أبي رميا​ اللبنانيين عموماً والجبيليون خصوصاً إلى عدم الهلع خصوصاً بعد اكتشاف إصابة مواطن من جبيل ب​فيروس كورونا​. وأكد أنه على تواصل يومي مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، طالبا الإلتزام بتوصيات ​وزارة الصحة​ بشأن ​الوقاية​، وسيتم تخصيص جزء من ​مستشفى​ في جبيل لمرضى كورونا .

وأكد أبي رميا في مداخلة تلفزيونية، أن مريض ​الكورونا​ في جبيل لم يعد أحداً ولا وجود لأي أعراض كورونا على أي من أفراد أسرة المريض الذي أتى من مصر، مبدياً ثقته بوزارة الصحة، مؤكداً أن الإجراءات تجاه فيروس كورونا في دول العالم لا يمكن أن يقتصر على ​الدولة​ الأكثر عدداً أو الأقل عددا، بل يجب التعامل مع القادمين من جميع الدول بحذر .

وهنأ وزير الصحة والطاقم على العمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير، وعلى الإجراءات الجدية والسريعة والإهتمام الكبير.